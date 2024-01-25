أطباء بلا حدود: نعمل عن كثب لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قالت رئيس المركز الإعلامي لمنظمة "أطباء بلا حدود" إينسا أبو خلف، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المستشفيات جنوب قطاع غزة.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، وفق الموقع الرسمي للمنظمة، ان عمال الإغاثة والطواقم الطبية يواجهون تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخانيونس، مشيرة إلى عمل المنظمة عن كثب مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزة.

وأكدت وجوب استئناف مهمة الإغاثة بشكل فوري في قطاع غزة، ما يستلزم رفع الحصار والضغط على إسرائيل لوقف القصف الذي يستهدف المنشآت السكنية والمستشفيات في قطاع غزة.

وأشارت أبو خلف، إلى العمل على ضخ 76 ألف لتر مياه يوميا لـ19 ألف عائلة في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

24/01/2024 12:05:40