أطباء بلا حدود: نعمل عن كثب لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- قالت رئيس المركز الإعلامي لمنظمة "أطباء بلا حدود" إينسا أبو خلف، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المستشفيات جنوب قطاع غزة.
وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، وفق الموقع الرسمي للمنظمة، ان عمال الإغاثة والطواقم الطبية يواجهون تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخانيونس، مشيرة إلى عمل المنظمة عن كثب مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزة.
وأكدت وجوب استئناف مهمة الإغاثة بشكل فوري في قطاع غزة، ما يستلزم رفع الحصار والضغط على إسرائيل لوقف القصف الذي يستهدف المنشآت السكنية والمستشفيات في قطاع غزة.
وأشارت أبو خلف، إلى العمل على ضخ 76 ألف لتر مياه يوميا لـ19 ألف عائلة في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
24/01/2024 12:05:40
MENAFN25012024000117011021ID1107766096
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