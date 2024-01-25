المياه تستكمل أعمال مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- استكملت وزارة المياه والري مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالنيابة عن الوزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

وأكد بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن المشروع استهدف 4 قرى وهي صيدور من محافظة اربد وقرية سيحان من محافظة البلقاء وقرية أيل وقرية صدقة من محافظة معان، لتحسين كفاءة التزويد المائي وتحسين الشبكات وجودة المياه بالإضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الفاقد من خلال التوعية والإرشاد السلوكي للمواطنين.

وعقدت الوزارة لقاء حواريا في مدرسة صيدور الثانوية المختلطة لأعضاء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة من المشروع، بهدف عرض إنجازات المشروع وتتويج جهود المؤسسات والجهات الممولة وتعاون المجتمع المحلي في إنجاح أعمال المشروع لتحقيق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق المستهدفة.

بدورهم، أثنى ممثلو المجتمعات المحلية والمستضيفة للاجئين على إنجازات المشروع وأهمية إشراك المجتمع بالعملية التنفيذية كشريك رئيسي لقطاع المياه وذلك بحضور متصرف لواء الوسطية ورئيس جمعية الخطوة الأولى وممثلين عن المجالس المحلية وشركة مياه اليرموك، وممثلين عن وزارة الأوقاف ورائدات التغيير وذوي الاحتياجات الخاصة.

--(بترا)

ي ع/ أ أ / س س

24/01/2024 11:45:23