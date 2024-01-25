الضمان: تخصيص 627 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 627 راتب اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الطبيعي لغاية 31 كانون الأول عام 2023 إلى 27407.
وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الاربعاء، إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وقالت المؤسسة، إن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، مشيرة الى أن موظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة، هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
-- (بترا)
ع ف/أ أ/ب ط
24/01/2024 11:41:30
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