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الضمان: تخصيص 627 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال 2023

1/25/2024 2:55:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 627 راتب اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الطبيعي لغاية 31 كانون الأول عام 2023 إلى 27407.
وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الاربعاء، إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وقالت المؤسسة، إن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، مشيرة الى أن موظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة، هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
-- (بترا)
ع ف/أ أ/ب ط
24/01/2024 11:41:30

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