رئيس مجلس النواب: نمضي بقيادة الملك أكثر قوة وصلابة على طريق مواصلة مسيرة البناء الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على طريق مواصلة مسيرة البناء الوطني، بكل عزيمة وأمل وتفاؤل بغدٍ مشرق، نحقق فيه لأجيال الحاضر والمستقبل، مكتسبات ومنجزات في شتى المجالات، مستندين على إرث الدولة العظيم، والذي كان المدماك الصلب الذي أسسه الأردنيون مع قيادتهم، بالإخلاص والوفاء، وتقديم التضحيات الجسام عند كل المنعطفات.

وأضاف، في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحكومي، أن مؤشرات اقتصادنا الوطني قوية وإيجابية، ولدينا استقرار مالي ومصرفي صلب رغم ما يحيط بنا من عواصف وأحداث إقليمية.

وأكد أنه يتوجب علينا جميعاً الامتثال للرؤى الملكية السامية ومواصلة العمل باتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي، وذلك عبر مضاعفة العمل والإسراع في إنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز وتحفيز خطوات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال "ينعكس ذلك إيجاباً على المواطن الأردني، الذي طالما كان جلالة الملك يوجه الجميع في مواقع المسؤولية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحسين مستوى معيشته والخدمات المقدمة له".

وتابع الصفدي، أننا وإذ نستمد الهمة والعزم من سيد البلاد، لنقف أمام مسؤولية كبيرة في مواصلة العمل وأداء دورنا الدستوري على أكمل وجه، مؤكدًا أنه واجب علينا التعاون بين السلطات جميعها، من أجل تحقيق أهداف مشروعنا الوطني الكبير في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأوضح أن الاختلاف مع الحكومة لا يكون على الوطن بل من أجل الوطن، وأن العمل بحالة من التفاؤل هو الطريق نحو الإنجاز، مشيرا إلى أن التشاؤم والأيادي المرتجفة لا تبني الأوطان.

وشدد على أن الأردن عصي بوجه الطامعين، سداً منيعاً لا تنال منه مخططات الواهمين، قوي الإرادة، مستقل القرار، ثابت المبادئ، عوناً لأشقائه، قائلًا إن الأردن ما تبدل رغم تعاظم التحديات، فكان وما يزال منذ بداياته، يسطر معنى الثبات، متجاوزاً كل المحن، أكثر قوة، وأكثر صلابة، مستقراً آمناً، نزداد فيه فخراً وعزة ومنعة.

وأكد أنه لا نسمح لمرور أي أجندات تستهدف وحدتنا أو تنال من صلابة موقفنا تجاه قضيتنا الأولى، فلسطين الساكنة في وجدان الأردنيين أجمعين.

وبين الصفدي، أنه يجب علينا الإيمان بمعادلة واضحة، مفادُها أن استمرار العمل والبناء والإنجاز يعني قوةً لنا، فالأردن القوي، هو العون والسند لفلسطين وشعبها الصامد المرابط، فلنمضِ بكل ثقة نحو مستقبل واعد، نحقق فيه الطموحات ونعزز فيه منعة وقوة واستقرار وطننا الشامخ على الدوام.

وأضاف "على مشهد المجد من التفاف نشامى قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية حول قائدهم الأعلى جلالة الملك، فإن الفخر يعلو الجباه، والثقة تسكن القلوب، لا يُضيرنا بهمتهم عدو أو حاقد أو متربص.

كما أكد أن الأردن سيبقى كبيراً بمواقفه، عظيماً بقيادته، منيعاً بجيشه وأجهزته الأمنية، قوياً بتلاحم شعبه، فلا مكان لليأس بيننا، ولا تعرف همم الأردنيين المستحيل، قائلا "نبقى على العهد أصحاب إرادة قوية، نمضي بخطى ثابتة من البناء والتعزيز والتحديث، مواصلين العمل والعطاء من أجل الحفاظ على مسيرة الأردن العظيم".

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

24/01/2024 11:49:47