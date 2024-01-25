ألمانيا: سائقو قطارات دويتشه يبدأون أطول إضراب عمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الثاني (بترا) - بدأ سائقو قطارات الركاب لشركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية "دويتشه بان" في ساعة مكبرة من صباح اليوم الأربعاء، أطول إضراب عمالي في الشركة، بسبب الخلاف المستمر بين النقابة وإدارة الشركة بشأن الأجور.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بدأ سائقو قطارات البضائع الإضراب مساء أمس الثلاثاء، قبل أن ينضم إليهم سائقو قطارات الركاب اليوم، وسيستمر الإضراب حتى السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يتسبب في اضطرابات هائلة في خدمة القطارات في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت شركة سكك الحديد الوطنية الألمانية أمس الثلاثاء، بنشر جداول زمنية طارئة محدودة للقطارات التي ستعمل على الرغم من الإضراب.
وخلال الإضرابات السابقة، تم إلغاء حوالي 80 بالمئة من جميع رحلات قطارات المسافات البعيدة.
وتتوقع دويتشه، إلغاءات كبيرة وتأخيرا في خدمة القطارات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أن مدى هذه الإلغاءات سيختلف من منطقة لأخرى.
وستتأثر أيضا خطوط القطارات الحضرية التابعة لدويتشه بان، التي يجري تشغيلها تحت اسم "إس-بان" في ألمانيا بالإضراب.
وانخرطت دويتشه بان ونقابة "جي دي إل"، في مفاوضات تحكيمية مريرة منذ أشهر، حيث تطالب النقابة بتقليل ساعات العمل القياسية من 38 - 35 ساعة أسبوعيا، وزيادة الرواتب.
ولكن الشركة تعرض خفض عدد ساعات العمل إلى 37 ساعة فقط، حيث يتواصل الخلاف بين الجانبين منذ نهاية تشرين الثاني الماضي.
ويعتبر هذا هو الإضراب الرابع الذي تنظمه النقابة في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الأطول.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
24/01/2024 11:38:53
MENAFN25012024000117011021ID1107766092
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