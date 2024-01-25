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ألمانيا: سائقو قطارات دويتشه يبدأون أطول إضراب عمالي

1/25/2024 2:55:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) - بدأ سائقو قطارات الركاب لشركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية "دويتشه بان" في ساعة مكبرة من صباح اليوم الأربعاء، أطول إضراب عمالي في الشركة، بسبب الخلاف المستمر بين النقابة وإدارة الشركة بشأن الأجور.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بدأ سائقو قطارات البضائع الإضراب مساء أمس الثلاثاء، قبل أن ينضم إليهم سائقو قطارات الركاب اليوم، وسيستمر الإضراب حتى السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يتسبب في اضطرابات هائلة في خدمة القطارات في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت شركة سكك الحديد الوطنية الألمانية أمس الثلاثاء، بنشر جداول زمنية طارئة محدودة للقطارات التي ستعمل على الرغم من الإضراب.
وخلال الإضرابات السابقة، تم إلغاء حوالي 80 بالمئة من جميع رحلات قطارات المسافات البعيدة.
وتتوقع دويتشه، إلغاءات كبيرة وتأخيرا في خدمة القطارات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أن مدى هذه الإلغاءات سيختلف من منطقة لأخرى.
وستتأثر أيضا خطوط القطارات الحضرية التابعة لدويتشه بان، التي يجري تشغيلها تحت اسم "إس-بان" في ألمانيا بالإضراب.
وانخرطت دويتشه بان ونقابة "جي دي إل"، في مفاوضات تحكيمية مريرة منذ أشهر، حيث تطالب النقابة بتقليل ساعات العمل القياسية من 38 - 35 ساعة أسبوعيا، وزيادة الرواتب.
ولكن الشركة تعرض خفض عدد ساعات العمل إلى 37 ساعة فقط، حيث يتواصل الخلاف بين الجانبين منذ نهاية تشرين الثاني الماضي.
ويعتبر هذا هو الإضراب الرابع الذي تنظمه النقابة في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الأطول.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
24/01/2024 11:38:53

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