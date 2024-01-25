أمير قطر يكرّم خريجين أردنيين من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 24 كانون الثاني (بترا) - كرّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأربعاء بالدوحة، عددا من الطلبة الأردنيين من خريجي الدفعة الـ19 من مرشحي ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بكلية أحمد بن محمد العسكرية، وذلك لتفوقهم في مجالاتهم الدراسية.
وشهدت الدوحة صباح اليوم، تخريج الدفعة الـ19 من مرشحي الكلية وعددهم 315 ضابطا، من بينهم خريجون من الأردن والكويت والعراق، بالإضافة إلى قطر.
وقام أمير قطر بتكريم المرشحين الضباط المتفوقين، ومن بينهم خريجان من الأردن، وهما المرشح ضابط محمد بسام حمود الفقهاء، لحصوله على المركز الأول في تخصص القانون، والمرشح ضابط محمد عارف أسعد أبو العماش، لحصوله على المركز الأول في تخصص المحاسبة.
وألقى قائد الكلية، العميد الركن عبد الهادي محمد الهاجري، كلمة هنأ فيها الطلبة الخريجين والمتفوقين، وأكد من خلالها دور الكلية باعتبارها كلية عسكرية أكاديمية، في إعداد ضباط مؤهلين في العلوم العسكرية والشرطية والأمنية والأكاديمية، وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد المدنية في العلوم العسكرية لشغل وظائف الضباط، وإجراء البحوث والدراسات العلمية التي تخدم الأهداف العسكرية والأمنية في قطر.
وحضر حفل التخرج عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية والجامعية ومن الدول العربية والأجنبية، والسفير الأردني في قطر زيد مفلح اللوزي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في البلاد.
ويأتي هذا الاحتفال بعد أن أتمت الدفعة الدراسة في الكلية لمدة أربع سنوات، تضمنت مختلف العلوم العسكرية، كدورة القفز المظلي، ودورة الصاعقة، ودورة الغطس، والدبلوم العسكري، بالإضافة إلى التخصصات الأكاديمية الجامعية، حيث حصل الخريجون على درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة، والقانون، والمحاسبة، ونظم المعلومات، والعلاقات الدولية، وعلوم الحاسوب، والإمداد والتجهيز، والأمن السيبراني واللغة الروسية.
-- (بترا)
م ف/أ م
24/01/2024 11:07:23
MENAFN25012024000117011021ID1107766090
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