أمير قطر يكرّم خريجين أردنيين من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 24 كانون الثاني (بترا) - كرّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأربعاء بالدوحة، عددا من الطلبة الأردنيين من خريجي الدفعة الـ19 من مرشحي ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بكلية أحمد بن محمد العسكرية، وذلك لتفوقهم في مجالاتهم الدراسية.

وشهدت الدوحة صباح اليوم، تخريج الدفعة الـ19 من مرشحي الكلية وعددهم 315 ضابطا، من بينهم خريجون من الأردن والكويت والعراق، بالإضافة إلى قطر.

وقام أمير قطر بتكريم المرشحين الضباط المتفوقين، ومن بينهم خريجان من الأردن، وهما المرشح ضابط محمد بسام حمود الفقهاء، لحصوله على المركز الأول في تخصص القانون، والمرشح ضابط محمد عارف أسعد أبو العماش، لحصوله على المركز الأول في تخصص المحاسبة.

وألقى قائد الكلية، العميد الركن عبد الهادي محمد الهاجري، كلمة هنأ فيها الطلبة الخريجين والمتفوقين، وأكد من خلالها دور الكلية باعتبارها كلية عسكرية أكاديمية، في إعداد ضباط مؤهلين في العلوم العسكرية والشرطية والأمنية والأكاديمية، وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد المدنية في العلوم العسكرية لشغل وظائف الضباط، وإجراء البحوث والدراسات العلمية التي تخدم الأهداف العسكرية والأمنية في قطر.

وحضر حفل التخرج عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية والجامعية ومن الدول العربية والأجنبية، والسفير الأردني في قطر زيد مفلح اللوزي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في البلاد.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أن أتمت الدفعة الدراسة في الكلية لمدة أربع سنوات، تضمنت مختلف العلوم العسكرية، كدورة القفز المظلي، ودورة الصاعقة، ودورة الغطس، والدبلوم العسكري، بالإضافة إلى التخصصات الأكاديمية الجامعية، حيث حصل الخريجون على درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة، والقانون، والمحاسبة، ونظم المعلومات، والعلاقات الدولية، وعلوم الحاسوب، والإمداد والتجهيز، والأمن السيبراني واللغة الروسية.

-- (بترا)

م ف/أ م

24/01/2024 11:07:23