عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على خانيونس جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 كانون الثاني (بترا)- استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، تركز في خانيونس جنوباً.

وبحسب مصادر فلسطينية، استهدفت مدفعية الاحتلال المدارس المحيطة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس بشكل مباشر، والتي تضم عدداً كبيراً من النازحين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.

فيما قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين غربي مدينةرفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع إصابات.

كما استشهد 3 فلسطينيين، وجرح آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلاً في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين غالبيتهم من النساء.

وقالت مصادر طبية أمس الثلاثاء، إن 20 شهيداً وصلواً إلى مستشفى الشفاء تم انتشالهم من منطقة غرب مدينة غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في وقت سابق الليلة الماضية، إن "سكان غزة بالكامل يتعرّضون للدمار على نطاق وسرعة غير مسبوقين في التاريخ، ولا شيء يمكن أن يبرر ما يحصل".

وأضاف أن "الكل جائع في غزة، وهناك انتشار للأمراض"، مشدداً على أن "كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية على الإطلاق".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 25450 شهيدا، و63 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

24/01/2024 10:29:30