عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على خانيونس جنوبي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 كانون الثاني (بترا)- استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، تركز في خانيونس جنوباً.
وبحسب مصادر فلسطينية، استهدفت مدفعية الاحتلال المدارس المحيطة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس بشكل مباشر، والتي تضم عدداً كبيراً من النازحين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.
فيما قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين غربي مدينةرفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع إصابات.
كما استشهد 3 فلسطينيين، وجرح آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلاً في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
وأسفر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين غالبيتهم من النساء.
وقالت مصادر طبية أمس الثلاثاء، إن 20 شهيداً وصلواً إلى مستشفى الشفاء تم انتشالهم من منطقة غرب مدينة غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في وقت سابق الليلة الماضية، إن "سكان غزة بالكامل يتعرّضون للدمار على نطاق وسرعة غير مسبوقين في التاريخ، ولا شيء يمكن أن يبرر ما يحصل".
وأضاف أن "الكل جائع في غزة، وهناك انتشار للأمراض"، مشدداً على أن "كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية على الإطلاق".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 25450 شهيدا، و63 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
24/01/2024 10:29:30
MENAFN25012024000117011021ID1107766089
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