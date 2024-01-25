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انطلاق اجتماعات أستانا للتسوية السورية اليوم

1/25/2024 2:55:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا) - انطلقت في كازاخستان، صباح اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، بمشاركة وفود من الدول الضامنة.
وقبيل الاجتماع، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أهمية صيغة أستانا للتسوية في سوريا، ولاسيما بظل التوتر في الشرق الأوسط.
وتنعقد جولة جديدة من مفاوضات التسوية السورية في أستانا اليوم وغدا بدعوة من الدول الضامنة.
ووفقا لوكالة نوفوستي، قال لافرينتيف "أنتم شاهدون على المأساة التي تحدث في قطاع غزة، ومدى تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وما يحيط باليمن"، مضيفا "لقد شهدتم هجمات التحالف البريطاني الأميركي على الأراضي اليمنية، والوضع المضطرب أيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولذلك تتزايد الآن أهمية عقد اجتماع دولي حول سوريا، وهناك إجماع كبير على مفاوضات ثنائية وثلاثية معمقة، ليس فقط بين الدول الراعية، ولكن أيضا مع جميع المعنيين بالأزمة".
وشدد على أن التواجد العسكري الأميركي غير الشرعي في سوريا يعرقل التسوية، ولاسيما في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الفلسطيني، جدد تأكيد تمسك روسيا بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة والعودة لمسار حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف "الأوضاع في قطاع غزة تؤثر على مسار التسوية لاسيما في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا".
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
24/01/2024 09:35:56

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