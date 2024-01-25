وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 24 كانون الثاني (بترا)- طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مجلس الأمن الدولي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، محذرا من خطورة الأجندة العنصرية المتطرفة التي تغذيه.

وأكد الصفدي في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن مساء أمس، ضرورة أن يفرض المجلس السلام الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لأن بديل ذلك هو فرض إسرائيل المزيد من الحرب والموت والكراهية.

أدناه ترجمة للكلمة التي ألقاها الصفدي في الجلسة التي دعت إليها فرنسا، تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية":

لا وقت أكثر يضاع. جاوز العدوان الإسرائيلي على غزة المدى، زمنا وقتلا.

مئة وتسعة أيام من الوحشية. أكثر من خمسة وعشرين ألف بريء قتلوا. آلاف الأطفال ما يزالون مدفونين تحت الأنقاض. الأمهات والآباء يشاهدون، بلا حول، أبناءهم وبناتهم يموتون من الألم والجوع. الناس تحمل أشلاء عوائلهم بأكياس البلاستيك.

جعلت إسرائيل من القانون الدولي أضحوكة، ومجلس الأمن لم يطلب حتى وقف إطلاق النار، لم يفرض حتى تطبيق قراره الذي يطالب بإيصال الغذاء للجائعين، والدواء للمرضى والمصابين، والمخدر لأطفال يخضعون لعمليات جراحية لمعالجة إصابات سببها قصف إسرائيل العشوائي لمنازلهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم، ومساجدهم، وكنائسهم، وملاجئهم.

في أي عالم يقبل أن يضطر عم لإجراء عملية جراحية لابنة أخيه الطفلة دون تخدير؟

اضطر الدكتور هاني بسيسو ذلك. في اليوم الواحد بعد المئة من هذا الرعب، وفي منزله المحاصر، بتر قدم ابنة أخيه، ابنة السادسة عشرة من دون مخدر على طاولة الطعام في منزله، يبعد المستشفى عنه خمس دقائق، لكن حرب إسرائيل منعته الوصول إليه.

ابنة أخيه، عهد، هي واحدة من عشرة أطفال يفقدون أحد اطرافهم كل يوم في غزة، وفق منظمة إنقاذ الطفولة "Save the Children"، وحسب مدير المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، " لا يمكن، حتى في مناطق الحرب، التعايش مع مشاهد الأطفال المشوهين من أثر القنابل و أنينهم. فذاك خارج حدود الإنسانية."





أوقفوا المجازر.

كل يوم يمضي من دون إنهاء العدوان يعني موت المزيد من الأبرياء، ضحايا للعدوان الإسرائيلي أو الجوع أو المرض.

وخطر تمدد هذا الحرب الكارثية إقليميا حقيقي، الضفة الغربية تغلي، والتوترات في المنطقة تتصاعد بشكل خطير.

قالها أمين عام الأمم المتحدة: "غزة باتت مقبرة للأطفال."

لا يوجد مكان آمن في غزة. حتى الموتى لم ينجو من هذا العدوان اللاإنساني. نبش الجنود الإسرائيليون قبورهم، في ستة عشرة مقبرة.

وهذه ليست جرائم جنود مارقين. هي تنفيذ لأجندة التطرف والعنصرية التي تُغذي الحرب، والتي ترفض إنسانية أكثر من خمسة ملايين واربعمئة ألف فلسطيني يرزخون تحت الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. هي أيدولوجية الكراهية، التي يتبناها علانية وزراء إسرائيليون، والتي تبرر القتل الجماعي للفلسطينيين.

دمرت إسرائيل مجتمعا كاملا. هّجرت أكثر من ثلثي سكان غزة، 1.9 مليون فلسطيني، يعانون الآن قهر ملاجئ مزدحمة، محرومين الماء والغذاء والدواء.

تجوع إسرائيل المدنيين عمداً، إذ تمنع دخول المساعدات الإنسانية. ووفق تصنيف من أجل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) حول غزة، والذي نشر الشهر الماضي، يواجه جميع سكان غزة مراحل متقدمة من المجاعة، نصف مليون منهم وصلوا المرحلة الخامسة الأكثر حدية للمجاعة وفق تصنيف (IPC)، أي أن إسرائيل أغرقت في المجاعة نصف مليون فلسطيني، أربعة أضعاف مجموع أعداد الذين يواجهون المجاعة من المستوى الخامس في جميع أنحاء العالم، لم يسجل تصنيف (IPC) هذا المستوى من قلة الأمن الغذائي في أي بقعة من العالم في التاريخ الحديث.

هذه الوحشية يجب أن تتوقف، وأقل ما يمكن لمجلس الأمن فعله هو اتخاذ قرار مُلزم بإنهاء هذه الكارثة.

لا يمكن للاحتلال والعنف والحرب أن يظلوا مصير المنطقة، السلام هو الضمان الوحيد لأمن إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها.

لن تحقق الحلول المجتزئة السلام، المقاربات التي تسعى للتعامل مع غزة خارج إطار الحل الشامل الذي ينهي احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، آيلة إلى فشل.

لا يمكن أن تبقى غزة محاصرة مضطهدة. لا يمكن لأهل غزة أن يستمروا في قهر العيش في السجن المفتوح الذي أحالت إسرائيل غزة إليه منذ عقود.

طريق السلام الوحيدة هو تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وقبول.

جميعكم تدعمون حل الدولتين، إسرائيل تقوض هذا الحل، إسرائيل تتحداكم جميعاً، علانية، رئيس وزراء إسرائيل أعلن أنه سيمنع الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والدولة، أي أنه سيستمر في اضطهاد الفلسطينيين. سياساته وأفعاله تجعل من السلام مستحيلا.

هو يتحداكم. هو يمنع السلام. لا يجوز أن يبقى ذلك من دون عواقب. يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها، على جرائم الحرب التي ترتكب، وعلى الحؤول دون تحقيق السلام.

لا يمكن أن تظل المنطقة رهينة الطموحات السياسية وأجندة المتطرفين الإسرائيليين الذين يصفون الفلسطينيين بالحيوانات البشرية التي لا تستحق الحياة، والذين يُمكنون إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

نواجه جميعاً لحظة فارقة. على المجتمع الدولي أن يختار: اسمحوا للحكومة الإسرائيلية بأن ترهن مستقبل المنطقة للصراع أو اعترفوا بالدولة الفلسطينية، وضعوا منطقتنا على طريق سلام لا عوده عنها.

ليس المشكلة غياب الأفكار اللازمة لبلورة خطة لتحقيق السلام. المشكلة هي غياب الإرادة، غياب إرادة إسرائيل أن تقبل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وغياب إرادة المجتمع الدولي أن يقدم أكثر من كلام غير ذي أثر لتنفيذ حل الدولتين.





الزملاء الكرام،

لا وقت يضاع. المخاطر كبيرة جدا. نحتاج عملاً حقيقياً لتحقيق السلام، عملاً يجب أن يبدأ بوقف العدوان اللاإنساني على غزة، وأن يؤدي، في أسرع وقت إلى إنهاء الاحتلال، أساس كل الشر.

افرضوا السلام. ذاك أنه إن لم تفرضوه، ستفرض الحكومة الاسرائيلية المزيد من الحروب، والمزيد من الموت، والمزيد من الكراهية.

وكان الصفدي قد التقى، على هامش أعمال الاجتماع، نظراءه وزراء خارجية كل من فرنسا ستيفان سيجورنيه، والنرويج إسبن بارث إيدا، والنمسا ألكساندر شالينبيرع، وماليزيا محمد حسن، وروسيا سيرغي لافروف، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، وسلوفينيا تانيا فايون، وسويسرا إجنازيو كاسيس، بالإضافة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، في اجتماعات استعرضت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات وضمان حماية المدنيين.

وفي سياق التنسيق العربي المشترك، التقى الصفدي نظيريه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي تشغل بلاده عضوية مجلس الأمن للفترة 2024-2025، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، في اجتماعين منفصلين أكدا ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتصدي لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لخفض التوتر والتصعيد في المنطقة، والحؤول دون توسع الحرب وخطرها على أمن المنطقة برمتها.

--(بترا)





ف ج

24/01/2024 09:18:46