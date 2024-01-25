مصرع وإصابة 8 أشخاص جراء زلزال شمال غربي الصين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلنت السلطات الصينية مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جراء زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ووشي بمنطقة شينجيانغ، شمال غربي الصين.

وبحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، ذكرت السلطات اليوم الأربعاء، أنها خصصت 30 مليون يوان (4.23 مليون دولار أميركي) لجهود الإغاثة في المنطقة المتضررة من الزلزال الذي وقع أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 12426 شخصا من السكان المتضررين إلى أماكن آمنة.

ووفقا للوكالة، فقد سجل مركز شبكات الزلازل الصيني 70 هزة ارتدادية بقوة 3.0 درجة أو أكثر في المنطقة، فيما بلغت الهزة الارتدادية الأقوى 5.3 درجة.

ووقع هذا الزلزال غداة حصول انزلاق أرضي جنوب غرب الصين، أدى إلى طمر عشرات الأشخاص ومقتل 8 على الأقل.

وأدى زلزال ضرب شمال غرب الصين في كانون الأول الماضي، إلى مقتل 148 شخصاً وتشريد الآلاف في مقاطعة قانسو، مخلفاً أكبر حصيلة للقتلى في الصين منذ عام 2014، عندما لقي أكثر من 600 شخص مصرعهم في مقاطعة يونان، جنوب غرب البلاد.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

24/01/2024 08:59:08