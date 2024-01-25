محللون في بنك إتش إس بي سي يتوقعون تحركات محدودة في أسعار برنت

(MENAFN
) قدمت وحدة البحث العالمية في بنك إتش إس بي سي نظرة متوسطة المدى لأسعار النفط الخام برنت، حيث تتوقع نطاقًا محدودًا بين 75 و 85 دولارًا للبرميل, ويتوقع محللون البنك أن يعمل الفائض الكبير في قدرات منظمة أوبك+ كعامل تخفيف، معوضًا أي تأثير محتمل ناتج عن المخاطر الجيوسياسية.
كما في مذكرة صدرت يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، أبرز محللو إتش إس بي سي أن القدرة الفائضة "فوق المتوسط" لأوبك+ تعتبر عاملًا رئيسيًا سيلعب دورًا هامًا في تحييد تأثير عدم الاستقرار في البحر الأحمر وتصاعد المخاطر الجيوسياسية, ومن المتوقع أن تصل القدرة الفائضة داخل أوبك+ إلى 4.5 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2024، بزيادة طفيفة عن 4.3 مليون برميل يوميًا المسجلة في نهاية عام 2023, ومن المتوقع أن تكون هذه القدرة الفائضة عاملًا محددًا يمنع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط.
كذلك شدد المحللون على أن اضطرابات التجارة المحتملة في البحر الأحمر من المرجح أن تسهم إلى حد بسيط فقط في زيادة أسعار النفط، خاصة في غياب أي تأثير فوري على الإمدادات, وبالإضافة إلى ذلك، تواجه استراتيجية أوبك+ الدائمة للتأثير في الأسعار من خلال تقليل الإنتاج بانتظام تحديات من الإنتاج المتزايد في الدول غير الأعضاء في أوبك، جنبًا إلى جنب مع الطلب المتباطئ.
في حين على الصعيدين العالمي والمحلي، يتوقع تحولاً نحو زيادة استخدام الكهرباء، مدفوعًا بتزايد اعتماد المركبات الكهربائية بالبطاريات، أن يؤثر على نمو الطلب على النفط, ويتوقع محللو إتش إس بي سي تباطؤ نمو الطلب على النفط الخام إلى 1.3 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض إضافي إلى 0.9 بالمئة في عام 2025, وتعكس هذه التحولات الاتجاه العام نحو التحول من استهلاك النفط التقليدي مع اكتساح مصادر الطاقة البديلة في المشهد الطاقي العالمي, في المجمل، تشير تحليلات البنك إلى تداخل معقد للعوامل التي ستسهم في الحفاظ على نطاق سعري مستقر نسبيًا للنفط الخام برنت في المدى المتوسط.
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