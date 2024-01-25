الوكالة الدولية للطاقة تعدل جدولها لإصدار توقعات الطلب على النفط لسنة 2025 في أبريل

(MENAFN
) في تحول عن جدولها العادي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة "آي إي إيه" يوم الأربعاء الموافق 24 يناير, عن نيتها تسريع إصدار توقعاتها الأولية لطلب النفط في عام 2025, وتعتزم الوكالة الكشف عن هذه التوقعات في إبريل، وهو خطوة تأتي بموعد يتقدم بمقدار شهرين إلى ثلاثة أشهر عن جدولها المعتاد, ويأتي هذه القرار ردًا على تقديم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نشر توقعاتها الخاصة بستة أشهر.
كما تحمل توقعات الطلب على النفط من كل من أوبك والوكالة الدولية للطاقة أهمية كبيرة في سوق الطاقة، حيث تؤثر على أسعار النفط وتقدم رؤى قيمة حول الافتراضات التي توجه سياسات الإمدادات الخاصة بأوبك, وشرحت توريل بوزوني، مسؤولة في الوكالة الدولية للطاقة، لرويترز أن التحول في تاريخ النشر هو استجابة استراتيجية لتعديل أوبك، بهدف تجنب التداخل مع إصدار توقعات الأمد المتوسط المقررة في يونيو, ومن خلال تقديم التاريخ، تسعى الوكالة الدولية لتقديم رؤية مفصلة حول طلب النفط في عام 2025 قبل موعدها العادي، وتتوقع الحصول على رؤية أوضح قبل توسيع التوقعات إلى عام 2030.
كذلك يسلط هذا التعديل في الجدول الضوء على أهمية محاذاة وتمييز التوقعات الرئيسية للصناعة، مما يضمن للمعنيين الحصول على رؤى دقيقة وشاملة حول ديناميات سوق النفط المتطورة, ومع تكييف منظمات الطاقة العالمية لجداولها الزمنية، يمكن توقع تدفق معلومات مسرع يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات وقرارات الصناعة.
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