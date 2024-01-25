الدولار ينخفض بعد عوائده الأخيرة ونشاط الأعمال العالمي يتحسن مخففاً للتوترات

(MENAFN
) شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، مقاطعًا الاتجاه الذي رأيناه يرتفع في ثماني من عشر جلسات أخيرة, وقام المستثمرون، في محاولة لتوحيد المكاسب، بالقيام بجني الأرباح في ظل انتعاش أوسع نطاقًا للدولار بعد انخفاضه في ديسمبر, وعلى الرغم من الانخفاض الأولي، تمكنت العملة الأمريكية من تقليل خسائرها مع ظهور بيانات جديدة تشير إلى تحسن في نشاط الأعمال في جميع أنحاء العالم في يناير، إلى جانب انخفاض مؤشر التضخم, وأشارت هذه البيانات إلى أن ديناميات التسعير للشركات شهدت انخفاضًا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
كما شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بانخفاض نسبته 0.4 بالمئة ليستقر عند 103.1, وجاء ذلك بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الثلاثاء السابق, ومنذ بداية العام، شهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقريبا 1.7 بالمئة, دعمها البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع ومشاعر الحذر من قبل المسؤولين في البنك المركزي، مما أبطأ من توقعات خفض أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كذلك انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.8 بالمئة متداولًا عند 147.18 ين, وعلى الجانب المقابل، أظهر اليورو مقاومة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1.0898 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع سُجل يومًا قبل ذلك.
في حين تسلط ديناميات السوق الضوء على التوازن الحساس بين الزخم الصاعد الأخير للدولار والعوامل التي تخفف منها من تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي, ومع تنقل المستثمرين خلال البيانات المتطورة، تظل مسارات الدولار الأمريكي عرضة للتقلبات استنادًا إلى الأداء الاقتصادي وإشارات البنوك المركزية ومشاعر السوق العالمية.
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