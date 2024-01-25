قيمة السوق لشركة مايكروسوفت تتعدى 3 تريليون دولار وتحتفظ بالمركز الثاني عالميًا

(MENAFN
) في إنجاز سوقي هام، حققت مايكروسوفت رقمًا قياسيًا باجتياز قيمة السوق التي تزيد عن 3 تريليون دولار خلال تداولات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، معززة موقعها كثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، تتنافس عن كثب مع آبل, ويعزى الارتفاع في قيمة سوق مايكروسوفت إلى موجة من التفاؤل تحيط بمجال الذكاء الاصطناعي، دافعة بذلك الصعود السريع لأسهم شركات التكنولوجيا في السوق.
كما كانت مايكروسوفت وآبل قد تورطتا في منافسة على صدارة الأسهم الأكثر رأسمالًا في وول ستريت منذ بداية العام, وعلى الرغم من أن آبل أودعت موقعها القيادي للحظة في وقت سابق من هذا الشهر للعملاق البرمجيات، فإن العملاقين التكنولوجيين يستمران في التفوق في السوق من حيث رأس المال.
كذلك وصلت أسهم مايكروسوفت إلى مستوى قياسي يبلغ 405.63 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 1.7 بالمئة, ودفعت قيمة الشركة إلى ما وراء عتبة 3 تريليون دولار, وفي الوقت نفسه، كانت أسهم آبل تتداول عند 195.50 دولارًا، مسجلة زيادة بنسبة 0.3 بالمئة, الأمر الذي حافظ على قيمتها السوقية الرائعة عند 3.02 تريليون دولار، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.
في حين شهدت أسهم مايكروسوفت، التي تتخذ من ريدموند، واشنطن، مقرًا لها، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة حوالي 57 بالمئة متفوقة على ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 7.4 بالمئة, ومساهمة بشكل كبير في تقييمها السوقي الملحوظ, ويجدر بالذكر أن أسهم مايكروسوفت تحمل وزنًا هامًا يبلغ 7.3 بالمئة في مؤشر ستاند آند بورز 500، مما يبرز تأثيرها الكبير على السوق العام, ويسلط الأداء المتميز للشركة الضوء على استمرار تأثير شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تقود مجال الذكاء الاصطناعي، في تشكيل المشهد المالي العالمي.
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