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سلطة دبي للخدمات المالية: تزايد شهية مديري الأصول الصينيين تجاه الإمارة

1/25/2024 2:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن مديري الأصول الصينيين يتطلعون للحصول على تراخيص للعمل في دبي إذ يتيح استمرار تحسن العلاقات بين الصين والشرق الأوسط المزيد من فرص الأعمال.

وقال جونستون لرويترز على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ "شركات إدارة الاستثمارات وإدارة الأصول (الصينية) تأتي لنا للحصول على تراخيص... وهذا يتزايد".

وسلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم لمركز دبي المالي العالمي الذي يقول جونستون إنه يجتذب بنوكا عالمية ومديرين للأصول والثروات وصناديق تحوط، ويحظى حاليا باهتمام متزايد من الكيانات الصينية.

وقال جونستون في وقت سابق إنه فيما يتعلق بالمؤسسات الصينية، فإنه تتواجد بصورة أساسية بنوك تجارية كبرى في مركز دبي المالي العالمي وتقدم التمويل للتجارة والمشروعات.

وأضاف أن مديري أصول صينيين يتوافدون حاليا أيضا في وقت يتطلع فيه المستثمرون لتنويع استثماراتهم وسط التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.


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