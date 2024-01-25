دبي الجنوب تختتم العام 2023 الأفضل أداءً على الإطلاق بإنجازات استثنائيّة

حقّقت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، العديد من الإنجازات الاستثنائيّة عبر مختلفة مناطقها خلال 2023، الذي يعد العام الأفضل أداءً على الإطلاق، أبرزها استقطاب 428 شركة جديدة، وبيع عدد من المشاريع العقارية بالكامل، بالإضافة إلى توقيع شراكات مهمة.

وقد سلّمت دبي الجنوب للعقارات خلال عام 2023، المرحلة الأولى من مشروع فلل النبض، والذي يضمّ 268 وحدة سكنيّة، وكان هذا المشروع الأول من نوعه قد تمّ إطلاقه ضمن المنطقة السكنيَة في دبي الجنوب خلال عام 2021، ويشتمل على 342 وحدة مكوّنة من غرفتين وثلاث وأربع غرف في مراحله المختلفة، فيما من المقرّر أن يتمّ تسليم المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2024.

وحافظ القطاع العقاري في دبي الجنوب على أدائه القوي على مدار العام الماضي، تزامناً مع إطلاق شركة دبي الجنوب للعقارات المراحل الثلاث من مشروعها "خليج الجنوب" وبيعها بالكامل، حيث يضم المشروع أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائيّة، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلو متر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائيّة. وكانت شركة جينكو للمقاولات العامة قد حصلت على عقد لتطوير المرحلتين الأوليين من "خليج الجنوب".

كما شهد عام 2023 تركيزًا مستمراً على تطوير البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة السكنية مع افتتاح هايبر ماركت بمساحة 50 ألف قدم مربع، وحديقة كبيرة تضم مناطق لعب للأطفال وأخرى للأنشطة. كما بدأت أعمال البناء لأول مدرسة تعتمد المنهج البريطاني في دبي الجنوب خلال العام الماضي.

ومع إصدار 428 ترخيصاً لشركات جديدة؛ يصل إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي الجنوب إلى 4,101 شركة، مع الاحتفاظ بما نسبته 95% من الشركات العاملة هناك.

وفيما يتعلّق بالشراكات؛ فقد وقّعت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب العديد من اتفاقيات التعاون لتعزيز مكانتها كمساهم بارز في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد نمواً مستداماً في دولة الإمارات. وتشمل هذه الاتفاقيات؛ شراكة مع "دناتا" لتعزيز آلية التحكم الرقمي في بوابة الشحنات داخل محطات مناولة البضائع في مقرّ دبي الجنوب. واتفاقية مع الشركة الصينيّة "بيجين نيو إيروتروبوليس القابضة المحدودة" بهدف تأسيس إطار شامل لرعاية علاقات التعاون. ومذكرة تفاهم مع شركة "سينوترانس" الصينيّة لتأسيس أول مركز لها للخدمات اللوجستيّة والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وذلك في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

كما تم افتتاح العديد من المرافق في المنطقة اللوجستية خلال 2023، بما في ذلك مركز توزيع Audi Volkswagen MEA، ومركز الرعاية الصحية التابع لمؤسسة IDA، ومستودعاً جديداً من أمازون.

وأطلقت المنطقة اللوجستية كذلك مشروع "التفتيش عن بعد" الأول من نوعه في المنطقة بالتعاون مع جمارك دبي، بهدف تسريع العمليات التجارية واختصار وقت التفتيش الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطوّرة والذكاء الاصطناعي. كما أعلنت دبي الجنوب عن استكمال نظام ربط العمليات اللوجستيّة للشركات بتقنية تكامل البلوك تشين بالشراكة مع جمارك دبي، لتصبح بذلك أول منطقة حرة في دبي تحقق هذا الإنجاز.

وأعرب سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب عن سعادته بالنموّ المتواصل والمستدام لدبي الجنوب ومختلف مناطقها، وقال: "يعود الفضل في الحفاظ على هذا النمو إلى المبادرات الحكوميّة المتنوّعة والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد الإمارة، إلى جانب استراتيجيات التخطيط المحكمة لدينا، الأمر الذي ساهم في جذب واستقطاب الاستثمارات عبر العديد من الصناعات والقطاعات في دبي. ونتطلّع خلال العام الجديد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائيّة في كافة مناطق دبي الجنوب".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.





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