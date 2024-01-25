هونغ كونغ: الإمارات شريك تجاري مهم في المنطقة بحجم تجارة يتجاوز 16 مليار دولار

أكد الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً تجارياً مهما لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف لاو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شهدت ارتفاعاً من 9.4 مليار دولار في 2020 إلى 16.23 مليار دولار في 2022، وفق بيانات قسم الإحصاء التجاري والإحصاء في هونغ كونغ.

وأشار إلى أنه بحسب البيانات استمرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات وهونغ كونغ في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقال نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، إن العلاقات بين الإمارات وهونغ كونغ متميزة ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكر أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في العام الماضي ضمن وفد تجاري كبير، وهو ما فتح المجال نحو المزيد من التعاون الاستثماري أمام الشركات في هونغ كونغ، وعزز التبادلات التجارية بين البلدين، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين الجانبين، لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل ما يتمتعا به من مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.

وأوضح أن المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد حالياً في هونغ كونغ يشهد حضوراً وزخما لوفود كبيرة من دولة الإمارات لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي والبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن المستثمرين من دولة الإمارات ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في هونغ كونغ بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.

وذكر أن مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونغ كونغ مهتمة بأسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومساعدتهم على تحقيق ذلك التوسع وهو مؤشر على أن العلاقة بين البلدين كانت مثمرة للغاية ومن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر هونغ كونغ مركزاً رئيسياً للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونج كونج.

وأشار إلى أن الشركات في هونغ كونغ تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية "فينتك" والتكنولوجيا الصحية والحيوية، مشيراً إلى أن هونغ كونغ تضم عدداً كبيراً من رواد الأعمال الناجحين في هذه القطاعات.

وأوضح لاو أنه في ظل وجود المزيد من التعاون بين الإمارات وهونغ كونغ يمكن للبلدين تحقيق المزيد من التقدم في فرص الأعمال.





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