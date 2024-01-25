Thursday, 25 January 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع وسط قوة الدولار

1/25/2024 2:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.24 بتوقيت غرينتش، بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولارا.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير كانون الثاني ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، ما يجعل الذهب المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 43 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع والمقرر نشرها عند 13.30 بتوقيت غرينتش، وكذلك قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمرتقب عند 15.15 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.76 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 964.07 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN25012024000110011019ID1107766010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث