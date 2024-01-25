وزير الخارجية البريطاني يحث إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في القطاع المحاصر الذين يعيشون "وضعا مأساويا".

وقال كاميرون، الذي يزور الشرق الأوسط والتقى بشكل منفصل بنتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء، إن بريطانيا وقطر تتعاونان معا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوا اليوم الخميس ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وشنت إسرائيل، التي تنكر عرقلتها إدخال المساعدات، حربا جوية وبرية على غزة بعد أن شن مسلحو حركة (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز رهائن، لا يزال نحو 130 منهم محتجزين في غزة.

وأدى الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على ذلك إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وتسبب في أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

وقال كاميرون "حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره. يجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي... لقد رفعنا مساعداتنا لغزة إلى ثلاثة أمثال... لكن جهودنا لن تحدث فرقا إلا إذا وصلت المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف "وكما قلت لرئيس الوزراء نتانياهو... يجب أن يتمكن المزيد من شاحنات (المساعدات) من الوصول إلى غزة ويجب فتح مزيد من المعابر. نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار".".

وذكر مكتب كاميرون أنه حث القادة الإسرائيليين على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات إلى غزة.

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