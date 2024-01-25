دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية فريدة في سياحة الطعام

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التقرير الثاني لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي "Dubai Gastronomy Industry Report"، الذي أطلقته مؤخراً، مكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام، وإسهاماتها في تعزيز مشهد فنون الطهي العالمي، حيث أشار التقرير إلى زيادة الأشخاص الذين يرتادون المطاعم في دبي بنسبة 61 %، فضلاً عن زيادة مستويات رضا الزوار الدوليين عن مستوى الخدمة مقابل المال الذي توفره المطاعم.

وينسجم التميّز الذي تحققه دبي في هذا القطاع مع رؤيتها الاقتصادية الأشمل، والتي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية في الأعمال والترفيه. كما تعكس نتائج التقرير التقدير الكبير الذي يحظى به قطاع المأكولات والمطاعم في دبي، الذي يضم نخبة مميزة من المطاعم الحائزة على جوائز عالمية، حيث تم اختيار مطعمين في دبي ضمن أفضل 50 مطعما في العالم، و15 مطعماً ضمن قائمة "أفضل 50 مطعماً في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وإدراج 90 مطعماً في "دليل ميشلان دبي 2023"، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 69 مطعماً في إصدار النسخة السابقة.

وفي ظل ما تتضمنه دبي من عدد كبير من المطاعم والمقاهي والتي تصل إلى أكثر من 13 ألفا، فإن التقرير يرسخ من مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة لفنون الطهي، والثانية من حيث عدد المطاعم.

أبرز النقاط

ومن أبرز النقاط التي أظهرها التقرير، الذي تضمن استطلاعات آراء مجموعة من سكان وزوار دبي:

● يتمتع قطاع فنون الطهي في دبي بشعبية متنامية؛ حيث صنف 69 % من سكان دولة الإمارات المدينة باعتبارها الوجهة العالمية الرائدة للمأكولات وفنون الطهي.

● ارتفاع متوسط عدد زيارات المطاعم من 1.8 مرة بالأسبوع في عام 2022 إلى 2.9 مرة في الأسبوع بزيادة بنسبة 61 % على أساس سنوي.

● زيادة ملحوظة في عدد الزوار الدوليين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى القيمة مقابل المال الذي وفرته مطاعم دبي، حيث ارتفعت النسبة من 54 % في عام 2022 إلى 66 % في عام 2023.

● سجلت مارينا دبي، وعود ميثاء، ووسط مدينة دبي أفضل النتائج بوصفها وجهات تناول الطعام المفضلة في دبي.

وجهة عالمية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، وما زال هناك الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها من قبل الشركاء لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور. ويعكس هذا التقرير مشهد فنون الطهي الحيوي في دبي، كما يوفر بيانات مهمة لاستكشاف تجارب الطعام المذهلة في الإمارة. ويؤكد التوسع الكبير الذي يشهده القطاع والتقدير العالمي الذي اكتسبه على تطور فنون الطهي في المدينة ليصبح ظاهرة ثقافية تضم مجموعة واسعة من عروض المأكولات والنكهات المستوحاة من أكثر من 200 جنسية بثقافات مختلفة حول العالم".

وأضاف: "إننا نشكر جميع المشاركين في رسم ملامح المأكولات وفنون الطهي في دبي، ونثمّن شغفهم وتفانيهم ودورهم المؤثر في إرساء مكانة دبي كمركز عالمي لفنون الطهي".

نجمة ميشلان

وسلط التقرير الضوء على حصول ثلاثة من أشهر المطاعم في دبي على نجمة ميشلان الخضراء، ما يعكس التزام دبي المستمر بالممارسات المستدامة، إلى جانب وجود خطط مستقبلية تتماشى بفاعلية أكبر مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وهي حملة وطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتتطلع "دبي للاقتصاد والسياحة" إلى تنظيم الدورة الحادية عشرة من "مهرجان دبي للمأكولات" السنوي، والتي من المقرر أن تقام بين 19 أبريل و12 مايو 2024. ويسلط المهرجان الضوء على إبداعات المأكولات وفنون الطهي، وثراء القطاع وتنوعه وابتكاراته من خلال مجموعة جديدة من الفعاليات والأنشطة. ويحتفي مهرجان دبي للمأكولات بالمفاهيم المحلية والمأكولات الإماراتية والعالمية، ويبرز قدرة دبي على مواكبة التوجهات العالمية. كما تكرم دورة عام 2024 من المهرجان مساهمات الطهاة ورواد الطهي ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من الذواقة وعشاق النكهات في الارتقاء بمشهد فنون الطهي في دبي.

وقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بإصدار "تقرير قطاع المأكولات والمطاعم في دبي" بما ينسجم مع هدف دبي في تعزيز مكانتها العالمية في مجال المأكولات وفنون الطهي. كما تحرص المؤسسة على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار العام، والتي تثري هذا القطاع وتسلط الضوء على التجارب المتنوعة والأصيلة وذات القيمة وتناسب مختلف الفئات وفي متناول الجميع.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز