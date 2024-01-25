«سيبوه براحته عشان ميمثلش».. «ويجز» ينضم لقائمة منتقدين صلاح

انضم مغني الراب المصري المعروف "ويجز"، إلى قائمة منتقدين نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي يتعرض مؤخراً لهجوم قاسي من قبل الجماهير، خاصة بعدما غادر معسكر منتخب بلاده المقام في كوت ديفوار، متجهاً إلى إنجلترا عقب تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ووجه ويجز انتقادًا مبطنًا لصلاح، إذ أوضح أن منتخب مصر عليه الفوز بكأس أمم إفريقيا بجهود لاعبيه ممن ينتظرون الفرصة لإثبات قدراتهم في اللعب، وكتب عبر منصة "إكس": "محمد صلاح حر نفسه، أنا نفسي منتخب مصر ياخد الكاس باللي مستني الفرصة، وعايز يلعب".

وتابع: "ضغط الناس على الشخص عشان يغير مشاعره تجاه حاجة معينة مبيجيبش غير نتيجة عكسية، سيبوه براحته عشان ميمثلش علينا، يكون صريح أحسن ما ينافقكوا، عشان خايف من المجتمع".

وتسببت تغريدة ويجز في حالة من الجدل بين متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، إلّا أنه عاد وأوضح في تغريدة أخرى، أنه لم يقصد مهاجمة صلاح، واصفًا العبارة التي يرددها مهاجمو صلاح "إحنا اللي عملناك"، بأنها سخيفة.

وكتب ويجز: "أنا مش بهاجم حد ورأيي مش مهم أصلاً، بس هقوله براحتي، فكرة إحنا اللي عملناك دي بايخة قوي ومش حقيقية، ده من أنجح اللاعبين في إنجلترا، بس مفيش بينك وبينه عشم، واحد مش عايزك يا أخي، تقعد بقى ترغي ليه، ده يخليك مثير للشفقة، سيبه على كيفه ولو عملته فعلاً أعمل غيره".

ويجز هو مغني راب وممثل مصري، اسمه الحقيقي أحمد علي، حقق النجومية في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لتراك دورك جي في 11 مارس 2020، حيث لاقت الأغنية نجاحًا ضخمًا في وقت قصير للغاية، وتجاوزت عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، وهو المغني المصري الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021.

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً آخر بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادلاً ثالثاً مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

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