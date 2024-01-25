أرباح الإمارات الإسلامي ترتفع بنسبة 71% في 2023 لتسجل رقماً قياسياً بلغ 2.12 مليار درهم

حقق الإمارات الإسلامي إنجازاً مهماً في 2023، حيث بلغت نسبة صافي الأرباح 71% لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم.

ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال. وفي الربع الأخير من عام 2023، وصل إجمالي دخل المصرف إلى 1.2 مليار درهم، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقد ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.77 مليارات درهم بزيادة كبيرة نسبتها 50%، حيث تعكس هذه النتائج الاستثنائية قوة الاقتصاد الإقليمي وخبرة المصرف العميقة في تحديد ومعالجة طلبات السوق الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، وقد مكنت هذه الخبرة الإمارات الإسلامي من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة مما أدى إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 82%.

أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2023:

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أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية نمو الأنشطة التمويلية، وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة مع زيادة حجم المعاملات

- ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية

- ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 117% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الأنشطة التمويلية

- أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 82% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

- ارتفع صافي الربح بشكل قياسي ليصل إلى 2.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 71%

- تحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.69%

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه

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ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023

- ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11% لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023

- ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 61.3 مليار درهم في عام 2023، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع

- جودة الائتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 6.3% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 132%

- رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.9% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20%، مركز رأس المال القوي للمصرف

- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88%، وتعكس استمرار السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: حقق الإمارات الإسلامي في عام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا، وتشكل الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة والبنية الرقمية منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل، كما حقق الإمارات الإسلامي ارتفاعاً قياسياً يعتبر الأعلى على الإطلاق في صافي الأرباح بلغ 2.12 مليار درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 71% مقارنة بعام 2022.

وأكد سجل المصرف نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 50% مقارنة بعام 2022 مع ارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها. وقد أتاحت لنا خبرتنا العميقة ومعرفتنا بالطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية الفرصة لتطوير المنتجات الحالية وكذلك إطلاق خدمات جديدة، وبالتالي تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتبر الأكثر نفعاً للمتعاملين من المؤسسات والأكثر يسراً للمتعاملين من الأفراد. كما أننا فخورون بشراكاتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبرنامج الشارقة للإسكان لتقديم تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية - مما يمكّن المزيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على التمويل لشراء أو بناء منازلهم الخاصة.

وأضاف هشام عبدالله القاسم "تلعب استثماراتنا في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية دوراً رئيسياً في نجاحنا، حيث نستقطب العديد من المتعاملين من الشركات الكبيرة والمتعاملين من الأفراد. كما أن التزامنا بالقضايا البيئية أصبح أكثر قوة من قبل وسنواصل العمل على أن يكون للمصرف دوراً رئيسياً في الاستدامة في القطاع المصرفي الإقليمي، وتتويجاً لاحتفالها بعام الاستدامة في 2023، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز المؤتمرات والتجمعات العالمية عن المناخ لهذا العام. وتأكيداً على التزامنا، دعمت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك "الإمارات الإسلامي" و"دنيزبنك" و"ليف"، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) بصفتها الشريك المصرفي الرئيسي".

وقال كما أننا ملتزمون بمبادئنا الإسلامية الأساسية، حيث ساهمنا بأكثر من 50 مليون درهم في مجموعة من المبادرات الخيرية في عام 2023 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري. علماً أن "صندوق الإمارات الإسلامي الخيري" يقدم مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على المساهمات الغذائية وتوفير المسكن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وفي المرحلة المقبلة، سنواصل دفع عجلة نمو الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.



وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: بصفتنا الذراع المصرفي الإسلامي الرائد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تجاوز الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2023، حيث حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق. فقد حقق إجمالي التمويل نمواً في 2023 بما في ذلك تحسن الإنتاجية والعائد على الأصول. وفي عام 2023، احتفلنا بأول إصدار في تاريخ المصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز التزامنا بتعميق وتعزيز السيولة في سوق الصكوك بالعملة المحلية، وذلك من خلال إصدار عام للصكوك بقيمة 1 مليار درهم. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار التاريخي ذو الأجل المستحق خلال ثلاث سنوات حجم المعروض بواقع 2.5 مرة، مبرزاً قوة سوق الصكوك المقومة بالدرهم ومعززاً الثقة في سوق العملات المحلية من جانب المستثمرين العالميين الملتزمين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد بالإضافة إلى ذلك، فقد عزز "الإمارات الإسلامي" مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليصل إلى 88 مليار درهم في عام 2023، وارتفعت قيمة التمويلات للمتعاملين بنسبة 11% لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023. وتماشيا مع رحلتنا المستمرة في التحول الرقمي، قمنا بزيادة استثماراتنا الاستراتيجية في الحلول التكنولوجية التي تعزز عملياتنا المصرفية. وفي عام 2023، زادت المعاملات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بنسبة

6% مقارنة بالعام السابق.

كما يلتزم الإمارات الإسلامي - باعتباره رائداً في مجال حماية البيئة - ليس فقط بطموحات التنمية الوطنية والإقليمية، بل أيضا بالأهداف الدولية، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحد من تأثيرنا البيئي بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضاف إننا نلتزم التزاماً راسخاً بتطوير المواهب الإماراتية عبر مصرفنا. وفي عام 2023، اتخذنا عدداً من المبادرات لزيادة مشاركة الإماراتيين في الأدوار الحيوية داخل المؤسسة، مع دعم سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتوطين. ويتمتع المصرف بأحد أعلى مستويات التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل نسبة التوطين 36% من إجمالي عدد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد النساء في المناصب القيادية إلى 25% كما وقعنا على تعهد الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. أكدت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف الإمارات الإسلامي طويل الأجل بدرجة ('A+') مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفاً قصير الأجل

IDR (ST IDR) بدرجة 'F1'؛ فيما رفعت تصنيف المصرف من حيث القدرة على الاستمرار إلى 'bb+'.





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