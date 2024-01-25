أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 65% إلى 21.5 مليار درهم في 2023

ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% خلال عام 2023، لتصل إلى 21.5 مليار درهم، وفق إفصاح البنك لبورصة دبي اليوم الخميس. وأظهرت البيانات أن المخصصات تراجعت بنسبة 35% إلى 2.84 مليار درهم.

وجاء نمو الأرباح على خلفية نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

كما ارتفعت أرباح الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 فلسا بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة الأرباح عن العام السابق.

وساهمت ميزانية البنك القوية في دعم اقتصاد الإمارات عبر تقديم 70 مليار دولار من القروض للشركات، كما عززت بقوة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





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