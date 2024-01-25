مصدر قيادي في المقاومة: تقدم واضح في مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/قال مصدر قيادي في المقاومة، إنّ هناك "تقدم واضح في مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، لكن هذا التقدم ما زال في بداياته".

وتابع المصدر أنّ "إسرائيل"، أبلغت الوسطاء، أنها "مهتمة بالتوصل لصفقة على مراحل مع المقاومة، يمكن أن تنتهي بوقف طويل الأمد للحرب".

كما لفت إلى أنّ "حماس مصرة على اتفاق لوقف كامل وشامل لإطلاق النار، والانسحاب من غزة"، مضيفاً أنّ "حماس مصرة على إغاثة عاجلة وإسعافية سريعة للحالات الإنسانية والوضع الطبي وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد الاحتجاجات من جانب المستوطنين وعائلات الأسرى، من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مطالبين بإنجاز صفقة تبادل "فوراً" مع المقاومة الفلسطينية، ومؤكدين أنّها "مهمة ملحّة وواضحة" والطريقة الوحيدة التي ستتيح إخراج الأسرى.

بدورها، تؤكد المقاومة أنها لن تفاوض على الأسرى الإسرائيليين، إلّا بعد وقف الحرب على غزّة، رافضةً أي اتفاقات مؤقتة.



