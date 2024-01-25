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لبيد: استعادة الأسرى الإسرائيليين سيتم بصفقة سيئة مجبرون عليها

1/25/2024 2:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن استعادة الأسرى الاسرائيليين ستتم من خلال صفقة سيئة وفظيعة لكننا مجبرون عليها.

وأضاف لبيد أن الأولوية الآن لإعادة الأسرى لأن إسرائيل تخلت عنهم.

وكشف أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت يتخبطان في مسألة الانسحاب من حكومة الطوارئ.

يشار أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية قطعوا
الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، ويشار إلى أن هذه المساعدات هي جزء مما أجبرت حكومة الاحتلال على تمريره إلى غزة تحت الضغط.

وقال المتظاهرون إنّه "لن يتم نقل أي مساعدات حتى عودة آخر الأسرى". ومن المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية على بقاء الأسرى الإسرائيليين في غزة بعد 110 أيام من الحرب، عائلات الجنود القتلى من "الجيش" الإسرائيلي الذين سقطوا في المعارك، إضافة إلى جنود الاحتياط الذين تمّ تسريحهم من الخدمة.

MENAFN25012024000205011050ID1107765953

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