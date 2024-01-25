111 يوما للحرب على غزة... قصف مكثف وعنيف يتركز على وسط وجنوب القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على منطقة خانيونس، اليوم الخميس، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 111، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية في مناطق مختلفة وسط القطاع ومحيط مراكز الإيواء.

وخلفت الغارات في صباح وفجر الخميس، عشرات الشهداء ومئات الإصابات، إذ ارتفعت حصيلة الحرب إلى 25700 شهيد و63740 إصابة، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، على ما أفادت وزارة الصحة في غزة.

يأتي ذلك، فيما تشهد مختلف محاور التوغل وسط القطاع ومنطقة خانيونس معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة في محيط مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره للمستشفيات بينها مستشفى الأمل والمراكز الطبية التي يتواجد بها عشرات آلاف النازحين، حيث تتعرض إلى غارات جوية وقصف مدفعي يهدف إلى دفع النازحين للهجرة القسرية باتجاه رفح.

وفي شمال القطاع، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار المنطقة ومنع دخول المساعدات إلى مئات آلاف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة المحاصرة والتي تتعرض لحملة تجويع ممنهجة، فيما يتم استهداف المربعات السكنية بالقصف المدفعي والغارات الجوية.

وبينما حذر الصليب الأحمر من إغلاق كامل للقطاع الصحي في قطاع غزة حذرت منظمة الصحة العالمية من عواقب وخيمة، وأكدت أن وضع المستشفيات في خان يونس كارثي.