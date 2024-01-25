القناة 13 العبرية: السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الأربعاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بسبب الخلافات بين الجانبين في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة رفح ومحور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، ونقلت عن مصدرين وصفتهما بأنهما "مطلعان" أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، توجه للجانب المصري بطلب لتنسيق محادثة بين نتنياهو والرئيس المصري السيسي، ولم يتلق ردا إيجابيا.

ولفتت القناة إلى أن المحادثة الأخيرة بين السيسي ونتنياهو أجريت قبل أشهر من الحرب على غزة، وتحديدا في حزيران/ يونيو الماضي، في أعقاب العملية التي نفذها عنصر الأمن المركزي المصري، محمد صلاح إبراهيم، في المنطقة الحدودية جنوبي البلاد، حيث عبر الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وأصاب رابعا، في تبادل لإطلاق النار.

وذكر التقرير أن ذلك يأتي على خلفية الخلافات المتصاعدة مع الجانب المصري حول المخططات الإسرائيلية للتعامل مع محور فيلادلفيا؛ ولفت القناة إلى محادثات مكثفة ومتواصلة ومستمر على المستوى المهني بين مسؤولين إسرائيليين كبار ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

ويوم الإثنين الماضي، قالت القاهرة، إن "أي تحرّك إسرائيليّ لاحتلال محور فيلادلفيا، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية"، وذلك على خلفية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي وصف محور فيلادلفيا بأنه "ثغرة يجب إغلاقها".

وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء المصرية، إن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم نتنياهو، "تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق".

وشدد أن "الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاما". وشدد على أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، بالمخالفة للاتفاقيات الأمنية الموقعة مع مصر".

وفي 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تنهي حربها على قطاع غزة "دون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا"، معتبرا أنه خلافا لذلك فإن "دخول الأسلحة سيتواصل" إلى قطاع غزة، في حين لم يحدد الطريقة التي ستنفذ بها إسرائيل ذلك، بموجب عملية عسكرية أو من خلال المفاوضات مع القاهرة.

وقال إن "(إغلاق) محور فيلادلفيا هو أحد الخيارات لما أسميه العائق الجنوبي. لن ننهي الحرب دون سد هذه الثغرة، وإلا فإننا لن نتمكن من القضاء على حماس، إذ سنقوم بنزع السلاح من غزة ومن ثم ستدخل المزيد من الأسلحة عبر هذه الثغرة الجنوبية؛ ومن الواضح أنه ينبغي إغلاقها. هناك عدة خيارات (لفعل ذلك) ولم نتخذ قرارا بعد".



