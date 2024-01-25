Thursday, 25 January 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تعبر عن قلقها إزاء المعلومات عن قصف إسرائيل لموقع تابع للأونروا في غزة

1/25/2024 2:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات عن القصف الإسرائيلي لموقع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الأربعاء: "نحن قلقون للغاية إزاء المعلومات حول استهداف موقع تابع للأونروا ونشوب حريق في المبنى بجنوب قطاع غزة، حيث قد يكون أكثر من 30 ألفا من النازحين الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تمتك بعد معلومات كافية حول الحادث، وأن العمل جار لجمع المعلومات.

وفي الوقت ذاته أكدت واشنطن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة "حماس"، واتهمت مقاتلي الحركة بالاختباء بين المدنيين.

وكان مدير الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أعلن في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي لخان يونس أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 75 في مركز تابع للوكالة.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 14 شهيدا.

MENAFN25012024000205011050ID1107765949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث