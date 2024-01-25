واشنطن تعبر عن قلقها إزاء المعلومات عن قصف إسرائيل لموقع تابع للأونروا في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات عن القصف الإسرائيلي لموقع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الأربعاء: "نحن قلقون للغاية إزاء المعلومات حول استهداف موقع تابع للأونروا ونشوب حريق في المبنى بجنوب قطاع غزة، حيث قد يكون أكثر من 30 ألفا من النازحين الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تمتك بعد معلومات كافية حول الحادث، وأن العمل جار لجمع المعلومات.

وفي الوقت ذاته أكدت واشنطن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة "حماس"، واتهمت مقاتلي الحركة بالاختباء بين المدنيين.

وكان مدير الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أعلن في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي لخان يونس أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 75 في مركز تابع للوكالة.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 14 شهيدا.