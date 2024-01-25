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السعايدة: 230 مستثمر جديد تقدموا بطلبات لإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية

1/25/2024 2:10:43 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أنه تم استبدال نحو 900 ألف عداد كهربائي بعداد ذكي من أصل 2.5 مليون بنسبة 35%.
وقال السعايدة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن الهيئة بصدد استبدال العدادات التقليدية في المملكة حتى عام 2025، لافتا إلى أن العدادات الذكية يمكن من خلالها معرفة الفاقد الكهربائي أو في حال وجود عبث أو استجرار غير مشروع.
وأضاف أن النظام الكهربائي في الأردن قادر على استيعاب ما يعادل 4500-5000 ميجا واط، لافتا إلى أن أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي وصل إلى 3770 ميجا واط، فيما سجلت المملكة العام الماضي حملا كهربائيا وصل إلى 4200 ميجا واط.
وأشار السعايدة إلى ترخيص 63 محطة شحن للمركبات الكهربائية منها 49 عامة و14 خاصة، كما استقبلت الهيئة طلبات من 230 مستثمر لغايات الاستثمار في هذا القطاع منها لإنشاء 190 محطة عامة، حيث تستهدف الهيئة نشر محطات شحن المركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.
وبيّن أنه مع نهاية الربع الأول من العام الحالي سيتم افتتاح محطة شحن للمركبات الكهربائية في محافظة إربد تتسع لنحو 90 مركبة.


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