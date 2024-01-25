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العدل الدولية تُعلن رسمياً ساعة صدور حكمها بشأن غزة غدا الجمعة

1/25/2024 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر حكمها يوم غد الجمعة، بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة مؤقتا.
وقالت المحكمة، في بيان، عبر منصة "إكس": "سيصدر الحكم الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي في لاهاي يوم الجمعة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.


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