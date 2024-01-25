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الذهب عالمياً يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع

1/25/2024 2:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دارت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى في أسبوع، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.83 دولار للأوقية (الأونصة) بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.
وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير كانون الثاني ومؤشرات على تباطؤ التضخم.




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