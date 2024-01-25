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شاهد طيار سعودي يتحدى الرياح وسط عاصفة هائلة ويهبط في لندن

1/25/2024 2:10:42 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على الرغم من الرياح الشديدة التي اجتاحت لندن إثر عاصفة "ايشار" العاتية، فإن الطيار السعودي حسن الغامدي تمكن من الهبوط ببراعة في مطار هيثرو، بمشهد مهيب بعد أن تلاعبت الرياح بالطائرة خلال هبوطها، في الوقت الذي غيرت فيه العديد من الطائرات وجهتها خشية الرياح.

وحظيت براعة الطيار السعودي بالإشادة من المختصين في الطيران، لاسيما أن سرعة الرياح وقتها بلغت 55 كم في الساعة.


وكشف الطيار قصة الهبوط قائلا: لم أتردد في الهبوط على الرغم من عدم قدرة العديد من الطائرات على الهبوط، مما جعلها تبحث عن بدائل، بينما قررتُ الهبوط على الرغم من تغير سرعة الرياح، في الوقت الذي كان يمكنني تغيير فكرة الهبوط في أي لحظة.
كما أضاف قائلا لديّ خبرة في مجال الطيران تصل إلى 28 سنة، وتحليق لأكثر من 16 ألف ساعة، فالهبوط لا توجد فيه أي مخاطرة على حياة الركاب لكون الطيار يستطيع إلغاء الهبوط في أي لحظة.
وأشار إلى أن قائد المضيفين أبدى إعجابه، فيما علا تصفيق الركاب وقت الهبوط لسعادتهم بنجاح هبوط الطائرة بكل أمان.

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