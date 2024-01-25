أول تعليق من زيلينسكي على تحطم الطائرة العسكرية الروسية

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الروس "يلعبون بحياة" أسرى الحرب الأوكرانيين، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في أعقاب تحطم طائرة النقل العسكرية من طراز Il-76 في منطقة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية.وأضاف زيلينسكي: "من الواضح أن الروس يتلاعبون بحياة أسرى الحرب الأوكرانيين، ومشاعر أقاربهم ومجتمعنا"، وتابع أنه "من الضروري إثبات حقائق واضحة قدر الإمكان، بالنظر إلى أن تحطم الطائرة وقع على الأراضي الروسية وهو أمر خارج عن سيطرتنا".



وذكر أن كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين أطلعوه على الحادث وأن الاستخبارات الأوكرانية منخرطة في معرفة مصير جميع أسرى الحرب الذين كان من المفترض أن يتم تبادلهم بأسرى حرب روس يوم الأربعاء، وأكد أن أوكرانيا "ستصر على إجراء تحقيق دولي" في الحادث.



وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن طائرة عسكرية على متنها 74 شخصا تحطمت في منطقة بيلغورود، وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن جميع من كانوا على متن الطائرة قتلوا.



لكن هناك تقارير متضاربة حول من أو ماذا كان على متن الطائرة.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن 65 جنديا أوكرانيا كانوا على متن الطائرة، وتم نقلهم جوا إلى بيلغورود قبل عملية لتبادل الأسرى.



وفي المقابل، قالت أوكرانيا إن الطائرة كانت تحمل صواريخ لنظام الدفاع الجوي إس-300، بحسب ما مصدر في الجيش الأوكراني.



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