جريمة بشعة... قتل إبنته داخل غرفتها في مصر

جريمة بشعة... قتل إبنته داخل غرفتها في مصر
التاريخ
1/25/2024 2:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت قرية تلة، إحدى قرى مركز المنيا في مصر، جريمة بشعة، عندما قام أب بذبح ابنته داخل غرفتها.
وانتقل فريق من البحث الجنائي المصري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن قيام "ع.م" بذبح ابنته "ي" 18 عاماً، بسبب خلافات عائلية، حيث تمّ القبض على المتهم والسكين الذي استخدمه في الجريمة.
العربية
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN25012024000208011052ID1107765941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.