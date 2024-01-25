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جريمة بشعة... قتل إبنته داخل غرفتها في مصر

1/25/2024 2:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت قرية تلة، إحدى قرى مركز المنيا في مصر، جريمة بشعة، عندما قام أب بذبح ابنته داخل غرفتها.

وانتقل فريق من البحث الجنائي المصري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن قيام "ع.م" بذبح ابنته "ي" 18 عاماً، بسبب خلافات عائلية، حيث تمّ القبض على المتهم والسكين الذي استخدمه في الجريمة.

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