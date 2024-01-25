الحكومة: 432 أولوية برؤية التحديث الاقتصادي قيد التنفيذ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت الحكومة إنجاز 94 أولوية من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي 2024، من أصل 514 أولوية للأعوام (2023-2025).
ووفق نظام متابعة الأداء الحكومي والانجاز، أن 432 أولوية قيد التنفيذ خلال العام 2024، و78 أولوية جرى تنفيذها العام الماضي، ليصل الإنجاز التراكمي المتوقع للعامين الماضي والحالي إلى 172 أولوية.
وتم مراجعة الأولويات وأضافت 72 أولوية للبرنامج التنفيذي ليصبحوا 514 أولوية بعد أن كانت عددها 422.
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