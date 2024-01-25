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الحكومة: 432 أولوية برؤية التحديث الاقتصادي قيد التنفيذ

1/25/2024 2:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت الحكومة إنجاز 94 أولوية من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي 2024، من أصل 514 أولوية للأعوام (2023-2025).
ووفق نظام متابعة الأداء الحكومي والانجاز، أن 432 أولوية قيد التنفيذ خلال العام 2024، و78 أولوية جرى تنفيذها العام الماضي، ليصل الإنجاز التراكمي المتوقع للعامين الماضي والحالي إلى 172 أولوية.
وتم مراجعة الأولويات وأضافت 72 أولوية للبرنامج التنفيذي ليصبحوا 514 أولوية بعد أن كانت عددها 422.



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