عقب مأساة المغازي .. جيش الاحتلال سيشتري 100 جرافة لتعزيز القوات بغزة

عقب مأساة المغازي .. جيش الاحتلال سيشتري 100 جرافة لتعزيز القوات بغزة
التاريخ
1/25/2024 2:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي سيشتري 100 جرافة من طراز "دي9" (D9) لتعزيز قوات الهندسة على خلفية "مأساة" تفجير مبان في قطاع غزة.
واستهدفت كتائب القسام قوات إسرائيلية في مخيم المغازي الاثنين الماضي في عملية أٍفرت عن مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا.
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