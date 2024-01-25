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عقب مأساة المغازي .. جيش الاحتلال سيشتري 100 جرافة لتعزيز القوات بغزة

1/25/2024 2:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي سيشتري 100 جرافة من طراز "دي9" (D9) لتعزيز قوات الهندسة على خلفية "مأساة" تفجير مبان في قطاع غزة.


واستهدفت كتائب القسام قوات إسرائيلية في مخيم المغازي الاثنين الماضي في عملية أٍفرت عن مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا.


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