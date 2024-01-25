ترامب يوجه تحذيرا إلى المتبرعين لحملة نيكي هايلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نيكي هايلي، منافسته على مقعد الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، محذرا من يتبرع لحملته من أنه "سيمنع نهائيا من الانضمام إلى معسكر MAGA".وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Social: "عندما ترشحت لمنصب الرئاسة وفزت، لاحظت أن المتبرعين للمرشح الخاسر سيأتون إلي على الفور ويريدون المساعدة. وهذا أمر معتاد في السياسة، لكنه ليس كذلك بالنسبة لي".



وأضاف: "أي شخص يقدم مساهمة إلى Birdbrain (عقل العصفور، اللقب الذي يطلقه على هايلي)، من هذه اللحظة فصاعدا، سيتم منعه نهائيا من دخول معسكر MAGA. نحن لا نريدهم، ولن نقبلهم، لأننا نضع أمريكا أولا، وسنفعل ذلك دائما".

يشير تهديد ترامب المباشر ضد أنصار هايلي إلى زيادة حدة خطابه، حيث يسعى الرئيس السابق إلى حشد الدعم من جميع أركان الحزب الجمهوري.

RT