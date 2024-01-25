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أزعجت زوجها على 'واتساب'.. فصدر قرار قضائي بحقّها في مصر

1/25/2024 2:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة أزعجت زوجها برسائل على تطبيق "الواتساب".

في التفاصيل، قضت المحكمة الاقتصادية المصرية ، بتغريم سيدة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه.
وتعود الواقعة إلى شهر اذار الماضي من عام 2023، عندما تقدم مواطن مصري بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا بتضرره من زوجته حيث تعمدت إزعاجه ومضايقته بإرسال رسائل له بها سب وقذف عبر تطبيق "واتساب" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

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