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أكثر من 3 ملايين مشاهدة لـ'عندي فكرة'... ديو سعد لمجرد ويسرا محنوش - فيديو

1/25/2024 2:10:41 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدّرت أغنية "عندي فكرة" شبكات التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرح الكليب الخاص بها، مع نيلها أيضاً أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من إطلاقها في موقع "يوتيوب" حيث دخلت قائمة الأكثر رواجاً.
وجاء الديو الذي جمع النجم المغربي سعد لمجرد والنجمة التونسية يسرا محنوش، رومنسياً بين حبيبين يتشاركان الأفكار حول خطط حياتهما.


وحملت الأغنية توقيع الشاعر رامي العبودي في الكلمات، والموسيقار الدكتور طلال في الألحان، وتوزيع موسيقي من جلال الحمداوي وتم تصوير الكليب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت إشراف المخرج نويل باسيل.

لها

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