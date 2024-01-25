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إليان خوند تنطلق في برنامجها الجديد 'قصّتي مع النجاح' - فيديو

1/25/2024 2:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق إليان خوند في برنامجها الحواريّ الجديد "قصّتي مع النجاح" مساء اليوم (الخميس) عبر قناة "الجديد" اللبنانية.
ويُضيء برنامج "قصّتي مع النجاح" على رجال وسيّدات أعمال لمعوا في مجالهم ويُعتبرون قدوة في عالمهم، وينقل البرنامج أيضاً بداياتهم والتحديات التي واجهتهم.


من جهتها، عبّرت إليان خوند عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة الجديدة في عالم التلفزيون، كما لم تخفِ حماستها إذ قالت: "منذ زمن وأنا أحلم بفرصة فريدة لأغرّد من خلالها خارج السرب وأتمكّن من إبراز طاقتي وأعبّر عن شغفي بمهنة الإعلام".


واختتمت إليان خوند حديثها قائلةً: "أدعو الجميع لمُتابعة برنامجي الأوّل "قصّتي مع النجاح" عبر قناة "الجديد"، هذه المحطّة التي أعتبرها عائلتي وأتمنّى أن نحقّق النجاح معاً".

لها

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