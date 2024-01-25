أوكرانيا تتجاوز الصعوبات التصديرية في البحر الأسود وتتحدى معضلات جديدة

(MENAFN
) حققت أوكرانيا إنجازًا هامًا من خلال إحياء صادراتها من الحبوب في البحر الأسود إلى مستويات لم تشهدها منذ قبل النزاع مع روسيا, وعلى الرغم من مواجهة أزمة شحن في البحر الأحمر، فإن نجاح مبادرة كييف في تنفيذ خطة شحنها الخاصة، التي تحل محل اتفاق التصدير المدعوم من الأمم المتحدة، جلب الراحة للمزارعين الأوكرانيين والدول التي تعتمد على تجارتها الزراعية الحيوية.
كما أظهر استبدال اتفاق التصدير المدعوم من الأمم المتحدة في البحر الأسود أنه كان له تأثير محوري في تعزيز التجارة الزراعية الأوكرانية، وساهم في استقرار اقتصادها خلال السنة الماضية, ولعبت استعادة الصادرات دورًا حيويًا في خفض أسعار الطعام على مستوى العالم، خاصة بعد اندلاع النزاع مع روسيا في فبراير 2022، الذي أدى في البداية إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار الطعام.
كذلك حققت كييف إنجازًا ملحوظًا من خلال شحن حوالي 4.8 مليون طن من الطعام، بصفة رئيسية الحبوب، من موانئها في البحر الأسود, وتجاوزت هذه الكمية الكميات المسجلة في الممر السابق المدعوم من الأمم المتحدة، وهو أمر لم يحدث من قبل, وانسحبت موسكو من الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة في يوليو، مشيرة إلى عدم الامتثال لالتزامات تتعلق بحماية صادراتها.
في حين يعتبر النجاح في البحر الأسود ملفتًا، تواجه أوكرانيا الآن تحديًا جديدًا في شكل أزمة شحن في البحر الأحمر, ويمكن أن تكون تداعيات هذه الأزمة عقبة محتملة أمام التجارة الزراعية الحيوية لأوكرانيا, وستكون قدرة أوكرانيا على التعامل ومعالجة هذا التحدي الجديد حاسمة ليس فقط لاستقرار اقتصادها الخاص ولكن أيضًا لسوق الطعام العالمي، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه البلاد في التساهم في خفض أسعار الطعام العالمية بعد النزاع مع روسيا.
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