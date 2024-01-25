اللجنة الأوروبية تعلن عن خطط لتقوية الأمان الاقتصادي أمام الصعوبات الدولية

(MENAFN
) في خطوة لتعزيز الصمود الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحولات الجيوسياسية العميقة والتطورات التكنولوجية السريعة، كشفت اللجنة الأوروبية عن خطة شاملة يوم الأربعاء الموافق 25 يناير لتعزيز الأمان الاقتصادي، حيث أكدت اللجنة التجارية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ضرورة التصدي لمخاطر الأمان المترتبة على التجارة والاستثمار، مؤكدة على ضرورة الاستجابة السريعة في ظل التحولات الجيوسياسية العميقة والتطورات التكنولوجية السريعة.
كما تأتي هذه الحزمة المقترحة ردًا على مجموعة من المخاطر التي كشفت عنها أحداث حديثة، بما في ذلك الجائحة العالمية لفيروس كورونا، والنزاع الروسي في أوكرانيا، والهجمات الإلكترونية، وضعف البنية التحتية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
كذلك اقترحت اللجنة الأوروبية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يتطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي فحص وربما منع الاستثمارات إذا كانت تشكل خطرًا على الأمان, والفكرة هي تقييم المخاطر المترتبة على الاستحواذ الأجنبي على شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات الطيران والروبوتات، فضلاً عن البنية التحتية الحيوية العامة مثل الموانئ والمطارات.
في حين يكون الهدف الرئيسي من هذه التغييرات المقترحة هو تعزيز الأمان الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من خلال فرض ضوابط أكثر صرامة على الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء, ومع تحول المشهد الجيوسياسي بشكل كبير، تهدف اللجنة الأوروبية إلى تمكين الاتحاد الأوروبي بالأدوات اللازمة للتنقل بفعالية والاستجابة بشكل فعّال للتحديات المتطورة، مضمونة استقرار وصمود الاقتصاد الأوروبي.
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