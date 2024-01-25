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4 إصابات بتصادم مركبتين على مثلث العارضة

1/25/2024 1:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد مع الحوادث الطرق الخارجية.
وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أبرز الحوادث، حيث تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في الشونة الجنوبية مثلث العارضة، ونتج عن الحادث 4 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الأميرة ايمان/ معدي الحكومي من قبل الدفاع المدني.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق ناعور - العدسية، ونتج عن الحادث إصابتين، تم اسعافهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وأضاف بني نصر، أنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب صهريج على طريق نزول النقب، ولم ينتج أي عن الحادث إصابات، إلى جانب التعامل مع احتراق حافلة على طريق المفرق - الزرقاء دون وقوع إصابات.
ودعا بني نصر السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، خاصة مع الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.




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