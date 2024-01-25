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فيديو - يصرخ بوجه غانتس .. هذا ما قاله شقيق جندي إسرائيلي قُتل بغزة

1/25/2024 1:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات فيديو لحظة محاولة هجوم شقيق أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي القتلى في معارك غزة على الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس خلال تشييع جنازته في مستوطنة كارني شمرون.


وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المهاجم هو شقيق الرائد آدم باسيموث، 35 عاما، الذي قتل في عملية نفذتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في شرق مخيم المغازي.


وصرخ شقيق الجندي بوجه غانتس في بداية الجنازة قائلا: "عليك إنهاء الحرب" فيما ظهر غانتس صامتاً، بينما قامت عناصر أمنية وحاضرون بمحاولة إبعاد المهاجم الغاضب عن الوزير الإسرائيلي.


وفي عملية وصفتها حماس بـ"المركبة"، قتل في عملية المغازي 21 عسكريا من وحدة الهندسة في الجيش الإسرائيلي خلال قيامهم بتفخيخ منزلين تمهيدا لتفجيرهما لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.


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