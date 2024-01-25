وزارة الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن مرض X

MENAFN - Al Wakeel News)أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024 الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم "X"، قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا.وقد طمأنت الصحة السعودية مواطنيها والمقيمين بخصوص هذه التصريحات، موضحة أن تصريحات المنظمة هي سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيرا بحجم السياق الذي ورد فيه.



وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذا الخبر يتكرر كل عام، وأن الصحة في ترقب دائم واستعداد تام لمواجهة أي تحديات صحية، لافتة إلى أن ما تدعو له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عموما لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.



وتابعت "الصحة": "الرسالة المتكررة بشكل سنوي هي أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر "لأننا نتعايش مع عدد كبير من الفيروسات والجراثيم"، التي تتغير باستمرار، مما يصعّب التنبؤ بأنواع الأوبئة وأوقات حدوثها، وإن المرض المجهول الذي قد يحدث في المستقبل يطلق عليه اسم مرض "X" أي المرض المجهول".



وأكملت: "هذه الفيروسات والجراثيم موجودة في الطبيعة، ولأسباب -لا يعلمها إلا الله- تتمكن من اختراق الحواجز الطبيعية وتصيب الإنسان"، ولكن - من رحمة الله - أن معظم الأوبئة لا تتحول إلى جوائح، وأن الجوائح العامة مثل كوفيد نادرة جدا، ونحن في ترقب لأي تحديات صحية وهذا قدر الله".



وما تزال السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تتعلم من دروس جائحة "كوفيد-19"، وتحاول تحديد أفضل طريقة لمنع حدوث وباء جديد.

روسيا اليوم



