اليمن.. تقييم الحوادث يوضح نتيجة التحقيق بمقتل 3 بمنطقة سكنية في صعدة عام 2021

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بيانا بيّن فيه نتائج التحقيق فيما ورد عن مقتل 3 رجال في منطقة سكنية نتيجة استهداف جوي في محافظة صعدة العام 2021.



وقال الفريق في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بتاريخ (07 / 12 / 2021م) عند الساعة (11) مساءً قتل (3) رجال نتيجة لاستهداف جوي على منطقة سكنية في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة)، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (علاف) تقع بمديرية (سحار) جنوب غرب مدينة (صعدة)، ولم يتضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء".

وتابع: "بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (07 / 12 / 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) محل الادعاء.. بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1- بتاريخ (06 / 12 / 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).. 2- بتاريخ (08 / 12 / 2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة)".



وأضاف: "في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 12 / 2021م) كما ورد بالادعاء".

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