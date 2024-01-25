فيديو مرعب... اجتياح أمواج عاتية لقاعدة عسكرية أميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت لقطات درامية أمواجاً ضخمة تجتاح قاعدة عسكرية أميركية في جزر مارشال وسط المحيط الهادئ.



ووقع الحادث عندما اجتاحت أمواج ناجمة عن الطقس يتراوح ارتفاعها من 3 إلى 4 أقدام عبر جزيرة روي نامور، وهي جزيرة تقع في الجزء الشمالي من جزر مارشال.

وتظهر اللقطات أمواجا تفاجئ عسكريين وتدفعهم إلى داخل القاعدة بعد تحطيم أبواب القاعدة الموجودة في جزر مارشال غربي المحيط الهادئ.



وتسببت القاعدة بتطاير الأثاث وكسر الزجاج، واندفعت إلى داخل القاعة، لتستمر المياه بالتدفق إلى المبنى، بينما حاول الأشخاص بالداخل الإمساك بقطع الأثاث للمحافظة على توازنهم، وسط حالة من الهلع.

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