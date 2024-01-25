فيديو مرعب... اجتياح أمواج عاتية لقاعدة عسكرية أميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت لقطات درامية أمواجاً ضخمة تجتاح قاعدة عسكرية أميركية في جزر مارشال وسط المحيط الهادئ.
ووقع الحادث عندما اجتاحت أمواج ناجمة عن الطقس يتراوح ارتفاعها من 3 إلى 4 أقدام عبر جزيرة روي نامور، وهي جزيرة تقع في الجزء الشمالي من جزر مارشال.
وتظهر اللقطات أمواجا تفاجئ عسكريين وتدفعهم إلى داخل القاعدة بعد تحطيم أبواب القاعدة الموجودة في جزر مارشال غربي المحيط الهادئ.
وتسببت القاعدة بتطاير الأثاث وكسر الزجاج، واندفعت إلى داخل القاعة، لتستمر المياه بالتدفق إلى المبنى، بينما حاول الأشخاص بالداخل الإمساك بقطع الأثاث للمحافظة على توازنهم، وسط حالة من الهلع.
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