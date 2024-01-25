الجيش الروسي يحصل على درونات استطلاع جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ستحصل على طائرات استطلاع جديدة.



وجاء في منشور للصحيفة:"اشترت سلطات كالينينغراد عشر طائرات بدون طيار للعسكرين الروس المشاركين في العملية الروسية الخاصة، هذه الدرونات قادرة على الوصول إلى ارتفاع 5 كم".



وقال حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون أليخانوف في منشور على تليغرام:"اشترينا لمقاتلينا طائرات مسيرة جديدة، طائرات SOM-5 هي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وتستعمل في مهمات الاستطلاع".

وأشار المسؤول إلى "أن الطائرات الجديدة صامتة ومجهزة بكاميرات التصوير الحراري، ويصل مدى تحليقها إلى 200 كم، ويمكنها العمل في الجو لمدة تصل إلى ثلاث ساعات".

RT