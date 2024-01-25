كازاخستان: تسجيل زلزالين جديدين في ألماتا

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت إدارة حالات الطوارئ في مقاطعة ألماتا في جنوب شرق كازاخستان بأنه تم تسجيل زلزالين الليلة الماضية كان مركزهما في أراضي الصين.وقالت إدارة الطوارئ في بيان لها اليوم الخميس إن شبكة من المحطات الزلزالية سجلت هزتين في الساعة 1.21 والساعة 2.35 ليلا بالتوقيت المحلي- في البلاد- ، حيث وقع أحد الزلزالين الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 258 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتا في أراضي الصين.



والزلزال الثاني الذي بلغت قوته 5,9 درجة، وقع على بعد 273 كيلومترا في أراضي الصين أيضا، وشعر سكان ألمانا في كلا الحالتين بهزات بلغت شدتها درجتين.



ومساء الثلاثاء، وقع زلزال قوته 6.7 درجة على الحدود بين كازاخستان وقرغيزستان، وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت قوتها 5 درجات. وحسب السلطات فقد أصيب 67 شخصا جراء الزلزال، بينهم 3 أشخاص قفزوا من الطابقين الثاني والثالث من المباني السكنية، وأحدهم في حالة خطيرة.



وطمأنت وزارة الطوارئ الكازاخستانية السكان بأنه من غير المتوقع حدوث زلازل قوية في ألماتا خلال الأيام المقبلة.



روسيا اليوم