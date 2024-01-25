جيش الاحتلال يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في سياق محاولة التصدي لهجوم مماثل للهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت في هذا الصدد: "يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تسليح الوحدات الاحتياطية في المستوطنات المعزولة وتلك المتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات".
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