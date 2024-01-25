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جيش الاحتلال يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة المحتلة

1/25/2024 1:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.


وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في سياق محاولة التصدي لهجوم مماثل للهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وقالت في هذا الصدد: "يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تسليح الوحدات الاحتياطية في المستوطنات المعزولة وتلك المتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات".


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